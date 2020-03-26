26 Март 2020 2020-03-26T09:18:48+03:00

МВД: информация о том, что иркутских родителей будут штрафовать за нахождение детей в общественных местах – фейк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В иркутских социальных сетях и чатах в мессенджерах начала распространяться информация, которая напугала многих иркутских родителей. Вот текст сообщения: "Уважаемые родители! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями!»

Также, в сообщении указывается, что полиция будет проводить рейды по школам! И якобы, если ребенок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, то родителям придется заплатить штраф.

В полиции предупреждают, что верить таким сообщениям нельзя!

- Эти сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Более того, такие же сообщения были выявлены в соцсетях Приморского края и уже были опровергнуты местной полицией.

Также в МВД предупреждают, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, грозит административная ответственность. Полиция просит всех ориентироваться только на официальные источники информации.

ИСТОЧНИК KP.RU