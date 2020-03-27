27 Март 2020 2020-03-27T05:23:19+03:00

Мошенники похитили больше 3 миллионов у жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аферисты обещают сибирякам вернуть деньги, потраченные на лекарства, и огромные выигрыши в лотерею

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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. За последние сутки в отделение полиции Приангарья с заявлениями обратились семеро сибиряков, которые потеряли свои деньги из-за действий аферистов.

«Больше 3 миллионов рублей похитили злоумышленники у 59-летней жительницы Нижнеудинска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Женщине позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что раньше она покупала лекарства, которые оказались некачественными. Якобы ей положена компенсация».

Чтобы получить деньги, ей нужно было оплатить различные услуги. Всего потерпевшая перевела аферистам больше 3 миллионов 80 тысяч рублей.

«На уловку мошенников попался и 48-летний житель Иркутска. Аферисты рассказали, что выиграл в лотерею 182 тысячи евро, - пояснили в ведомстве. Обрадовавшись новости, 48-летний «оплатил денежный перевод из Германии», перечислив больше 130 тысяч рублей. Никакого выигрыша он не получил».

Полиция призывает граждан не попадаться на уловки мошенников. Выигрыши и компенсации нередко используют злоумышленниками, как способ обмана. Не соглашайтесь выполнять переводы, если кто-то просит вас оплатить комиссию, внести страховой взнос или другие услуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU