На курорте Аршан введен запрет на прием туристов

27 Март 2020 2020-03-27T10:10:52+03:00

Отдыхающим будут отказывать в приеме в санаториях, пансионатах и гостевых домах

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Курорты Аршана больше не принимают туристов. Ограничение в связи с коронавирусом вводится на два ближайших месяца, стало известно "КП"-Иркутск. Поэтому, если у вас в планах было съездить в нерабочую неделю подышать свежим горным воздухом и оздоровиться в горячих минеральных источниках, лучше меняйте их прямо сейчас. Остановиться вам будет негде.

"С 28 марта до 1 июня приостанавливается бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и курортах Тункинского района, - сообщает глава Тункинского района Бурятии Иван Альхеев. - Нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности".

Это постановление принято принято в связи с учетом рекомендаций председателя правительства России Михаила Мишустина.

Как поясняют в администрации, остановиться в частных гостевых домах также не получится. Запрет распространяется и на них.

Что касается отдыхающих, которые уже находятся на отдыхе, то им должны обеспечить условия для самоизоляции до окончания срока их проживания. После этого они немедленно должны выехать из курортной зоны. Питание будет организовано в зданиях, где они проживают.

На въезде в район, на КПП у села Шулуты, установлен тепловизор, тут проверяют температуру у проезжающих.

ИСТОЧНИК KP.RU