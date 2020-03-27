Ольхон закрывается для туристов

27 Март 2020 2020-03-27T10:10:47+03:00

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На ближайшие два месяца закроется одно из самых излюбленных мест туристов на Байкале – остров Ольхон. Причина, как несложно догадаться - вспышка коронавируса в стране. Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и иных курортных организациях, включая детские лагеря.

- Мы находимся в режиме повышенной готовности, и уже разослали письма во все гостиницы, точки общепита о том, что все брони для туристов нужно закрыть, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник управления экономического развития администрации Ольхонского района Ирина Аноева. – Кстати, некоторые турбазы закрылись еще на прошлой неделе. Сейчас добраться на Ольхон или выехать с острова можно только на воздушной подушке. Ее капитан постоянно делает нам доклады. Прибытий новых туристов нет, сейчас выезжают последние отдыхающие.

По словам властей, потока туристов на Ольхоне нет уже несколько дней. Закроются гостиницы и точки общепита, как и указано в поручении Михаила Мишустина с 28 марта по 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU