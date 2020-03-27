Иркутский театр кукол «Аистенок» покажет спектакли онлайн

27 Март 2020 2020-03-27T11:24:45+03:00

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С 27 марта Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» приступает к показу спектаклей в онлайн-режиме, сообщает "КП"-Иркутск. Сотрудники театра поздравили своих зрителей со всемирным днем театра, и в честь праздника создали свой Youtube-канал, на котором будут выходить видео спектаклей до 12 апреля. Об этом они сообщили на своей странице в соцсетях.

«Среди театров Иркутской области мы первыми решились на такой эксперимент: показать не только архивные спектакли, но и те, на которые зрители могут прийти к нам по билетам!», – говорится в сообщении.

Представили театра разделили репертуар на две части. Для взрослых зрителей будут показаны два спектакля, доступ к которым будет открыт только в будние дни с 18:00 до 23:00.

Первая постановка, которая появится на канале уже сегодня, 27 марта – «Утиная охота» по одноименной пьесе Александра Вампилова. 3 и 10 апреля зрители увидят спектакль «Бетховен. Разговорные тетради» режиссера-постановщика Натальи Пахомовой.

Для детей от четырех лет будут показаны три спектакля, доступ к которым будет открыт только в выходные с 10:00 до 14:00.

28 и 29 марта маленькие зрители увидят спектакль «Золотой цыпленок» по одноименной пьесе-сказке Владимира Орлова. 4 и 5 апреля будет представлена постановка «Приключения Буратино» по мотивам повести Алексея Толстого. 11 и 12 апреля состоится показ «Сказок небесного чердака» автора Юрия Уткина.

ИСТОЧНИК KP.RU