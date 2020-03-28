Пять жителей Иркутской области проходят обследование на коронавирус

28 Март 2020 2020-03-28T12:32:01+03:00

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Накануне, 27 марта, стало известно, что две сделанные в Иркутске пробы показали, что 62-летняя женщина, больше 10 дней назад вернувшаяся с отдыха в Арабских Эмиратах, больна коронавирусом. Сейчас анализы перепроверяют в новосибирском "Векторе". Идет обследование всех, кто общался с заболевшей, а таких оказалось довольно много - 180 человек. Двое из них уже помещены в отдельные боксы инфекционки с подозрением на вирус.

"Проводится лечение, взяты дополнительные анализы. Окончательный диагноз пациентке, прибывшей из ОАЭ, будет поставлен, когда придут результаты анализа из Новосибирского центра вирусологии и иммунологии «Вектор». Напомним, что два теста лабораторных исследований дали положительный результат. Но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест. Установлено, что тем же рейсом в Иркутск прибыло 77 пассажиров. Каждого из них в ближайшее время обследуют медики. Выявляются и другие контакты пенсионерки", - сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Кроме того, в больницу попали еще двое: вернувшийся из Вьетнама турист, находившийся на самоизоляции, и 7-летний ребенок, который с ним общался. Результаты их анализов, пока предварительные, также перепроверят в "Векторе".

С сегодняшнего дня, с 28 марта, в Иркутской области введены достаточно жесткие ограничения, которые должны остановить инфекцию. Закрыты развлекательные учреждения, фитнес-центры, кинотеатры, рестораны. Для пожилых людей, которые находятся в зоне особого риска, организована доставка продуктов и товаров первой необходимости. Этим заняты волонтеры. Но многое зависит от сознательности самих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU