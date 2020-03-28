2020-03-28T18:55:10+03:00
Общество

Первый случай коронавируса в Иркутске подтвержден

Сейчас врачи проверяют здоровье всех, кто общался с заболевшей женщиной
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Первый случай коронавируса в Иркутске подтвержден.Первый случай коронавируса в Иркутске подтвержден.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвержден в Иркутске. Опасное заболевание обнаружено у 62-летней женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединённых Арабских Эмиратов. Она возвращалась в регион транзитом через Новосибирск. Диагноз, сделанный иркутскими эпидемиологами, подтвердили в новосибирском "Векторе".

Заразившихся может быть уже больше. В отдельных боксах областной инфекционной больницы сейчас находятся еще четыре пациента, у которых также подозревают коронавирус. Двое из них общались с туристской, вернувшейся из Эмиратов. Еще один заболевший 10 дней назад вернулся из Вьетнама и находился на самоизоляции. Вместе с ним попал к медикам и 7-летний мальчик. Напомним, что эти четыре случая также сейчас проходят проверку в Новосибирске.

А всем жителям рекомендовано нерабочую неделю провести по возможности дома, это сейчас наиболее безопасно. Даже в магазин ходить без острой необходимости не стоит и лучше заказать продуктовую доставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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