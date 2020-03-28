28 Март 2020 2020-03-28T20:19:38+03:00

По предприятиям Иркутской области, которые должны прекратить работу, пройдут рейды, люди должны быть на карантине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Борьба с распространением коронавируса должна вестись осмысленно и серьезно. В нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля должны прекратить работу тысячи предприятий региона. В списках на временное закрытие - общепит, ночные клубы, торговые центры, бассейны, бани, сауны, торговые центры. Отменяются любые мероприятия, где предусмотрено присутствие жителей. Исключением, напомним, станут продуктовые магазины, аптеки, транспорт и предприятия по доставке готовой еды. И решение это должно соблюдаться в обязательном порядке, от этого зависит здоровье, а иногда и жизнь людей.

" Срок, на который нужно закрыть эти предприятия, всего неделя. Все должны понять, что это не праздник, а ключевая мера с распространением новой коронавирусной инфекции. Она сработает только если мы будем соблюдать правила самоизоляции", - сказал Игорь Кобзев.

Уговаривать больше не будут. Будут контролировать, а при необходимости и наказывать. За нарушения предусмотрена очень серьезная ответственность. Рейды будут проводить сотрудники полиции, Роспотребнадзора и администраций.

А по улицам городов и поселков пойдут автомобили с громкоговорителями. Они будут транслировать информацию об опасности болезни и необходимости соблюдать изоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU