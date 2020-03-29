2020-03-29T05:39:13+03:00
Здоровье

Пассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской области

47 из них уже вышли на связь и сдали анализы, а остальных разыскивает полиция
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Пассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской областиПассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской областиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Всех пассажиров рейса 5227, прилетевших в иркутский аэропорт, просят выйти на связь и сообщить о своем местонахождении. Дело в том, что именно на этом самолете 17 марта в наш город из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла 61-летняя жительница поселка Мегет, у которой обнаружили коронавирус. Конкретно этот рейс совершал пересадку в Новосибирске.

"47 пассажиров уже вышли на связь и походят обследование, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Еще 30 человек предстоит найти - у них возьмут анализы и отправят на самоизоляцию. Поисками будут заниматься медики, полицейские и бойцы Росгвардии".

Также накануне еще одна жительница Иркутской области вернулась из Вьетнама - она находится в инфекционной больнице. У нее и у контактировавшего с ней ребенка две пробы из трех оказались отрицательными. Окончательный результат будет известен только после того, как их проверят в новосибирском центре вирусологии "Вектор".

Если вы прилетели в Иркутск 17 марта рейсом 5227, вам необходимо обратиться по телефону горячей линии: 8 (3952) 399-999. Сообщите оператору свой адрес и оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской области
По предприятиям Иркутской области, которые должны прекратить работу, пройдут рейды
Первый случай коронавируса в Иркутске подтвержден
Пожилых в Иркутской области попросили приходить в магазины с утра
С 30 марта в Иркутске будут закрыты торговые центры, общепит и фирмы по оказанию услуг
Пять жителей Иркутской области проходят обследование на коронавирус
Игорь Кобзев призвал приехавших из регионов РФ, где много больных, оставаться дома
Экипаж ДПС помог жителям Куйтуна справиться с пожаром
Врач из Нижнеудинска записала в карты пациентам ложные данные о диспансеризации
Зарплата не изменится: работаете вы или отдыхаете с 30 марта по 3 апреля, получите одинаково
Минтруд Иркутской области разъяснил, как заплатят за нерабочую неделю
Ресторанам, кафе, столовым, буфетам Иркутской области рекомендовано приостановить работу
Игорь Кобзев: энерготарифы – наше конкурентное преимущество
Игорь Кобзев: Наши ветераны и труженики тыла не должны жить в аварийных условиях
Игорь Кобзев попросил пострадавших от паводка не переезжать из Тулуна
Как заплатят за нерабочую неделю
Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проработать вопрос утилизации опилок
Виновников лесных пожаров в Иркутской области будут фиксировать фотоловушки
Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов завести аккаунты в соцсетях
Сибиряк расстрелял сотрудников Росгвардии в Улан-Удэ
Таксист украл у сибирячки больше 6 тысяч рублей
Иркутский театр кукол «Аистенок» покажет спектакли онлайн
В магазинах Иркутской области нет дефицита продовольственных товаров
На курорте Аршан введен запрет на прием туристов
Ольхон закрывается для туристов
В Иркутской области начали пилить и чернить лед, чтобы не допустить половодья
Лже-массажистка из Братска обокрала 90-летнего пенсионера
«Полюс» окажет финансовую помощь Иркутской области и другим регионам присутствия в борьбе с коронавирусом
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика