Пассажиров самолета, летевших с женщиной, заболевшей коронавирусом, ищут в Иркутской области

29 Март 2020 2020-03-29T05:39:13+03:00

47 из них уже вышли на связь и сдали анализы, а остальных разыскивает полиция

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Всех пассажиров рейса 5227, прилетевших в иркутский аэропорт, просят выйти на связь и сообщить о своем местонахождении. Дело в том, что именно на этом самолете 17 марта в наш город из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла 61-летняя жительница поселка Мегет, у которой обнаружили коронавирус. Конкретно этот рейс совершал пересадку в Новосибирске.

"47 пассажиров уже вышли на связь и походят обследование, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Еще 30 человек предстоит найти - у них возьмут анализы и отправят на самоизоляцию. Поисками будут заниматься медики, полицейские и бойцы Росгвардии".

Также накануне еще одна жительница Иркутской области вернулась из Вьетнама - она находится в инфекционной больнице. У нее и у контактировавшего с ней ребенка две пробы из трех оказались отрицательными. Окончательный результат будет известен только после того, как их проверят в новосибирском центре вирусологии "Вектор".

Если вы прилетели в Иркутск 17 марта рейсом 5227, вам необходимо обратиться по телефону горячей линии: 8 (3952) 399-999. Сообщите оператору свой адрес и оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU