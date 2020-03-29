2020-03-29T12:21:32+03:00
Общество

Улицы Иркутска начали обрабатывать дезинфицирующим раствором

Это необходимо, чтобы снизить возможность распространения коронавируса
Анна ПОПОВА
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Улицы Иркутска начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Фото: пресс-служба администрации ИркутскаУлицы Иркутска начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Фото: пресс-служба администрации Иркутска
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С 29 марта в Иркутске началась санитарная очистка улиц, общественных пространств и остановок. Лавочки, поручни, тротуары и детские площадки опрыскивают специальным дезинфицирующим раствором. Это необходимо, чтобы снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции в городе.

"Для обработки остановок и пешеходных дорожек вблизи автомобильных дорог специалисты используют поливальную машину, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В остальных случаях они распыляют средство на поверхности вручную - с помощью специальных баков.

Через некоторое время после орошения поверхностей дезинфицирующее средство смывают водой. Раствор, с помощью которого проводят санитарную очистку улиц, абсолютно безопасен для окружающей среды, людей и животных.

29 марта специалисты обработали самые оживленные улицы города, крупные парки и скверы, а также острова Юность и Конный. На следующий день они будут очищать от вирусов все подземные и надземные переходы, а также поручни на них. Такую работу будут проводить ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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