2020-03-29T14:02:34+03:00
Здоровье

Информация о том, что в Иркутске скончалась пациентка с коронавирусом - фейк

Недостоверное сообщение появилось на одном из сайтов вечером 29 марта
Анна ПОПОВА
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Информация о том, что в Иркутске скончалась пациентка с коронавирусом - фейкИнформация о том, что в Иркутске скончалась пациентка с коронавирусом - фейкФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В социальных сетях и мессенджерах продолжают распространять недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Иркутской области. Например, вечером 29 марта на одном из сайтов появилось сообщение о том, что в инфекционной больнице умерла единственная заразившаяся коронавирусом жительница Иркутской области, которая якобы поступила в тяжелом состоянии.

"Это неправда - женщина не умерла и чувствует себя хорошо, - сообщила главный эпидемиолог Иркутской области Ирина Лисянская. - Она поступила в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии и сейчас продолжает получать необходимое лечение".

Напомним, 62-летняя жительница поселка Мегет вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов 17 марта, и не обращалась к врачу в течение 10 дней. 27 марта она почувствовала недомогание, и ее госпитализировали. В правительстве Иркутской области также подтвердили, что информация о смерти женщины - это фейк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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