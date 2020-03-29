Правила посещения всех буддийских храмов изменили из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T15:11:26+03:00

В частности жители Иркутской области и Бурятии не смогут посетить большие молебны, а к ламе смогут зайти только в маске

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Буддийская традиционная Сангха России опубликовала новые правила посещения храмов в период пандемии коронавируса. В частности все ламы и верующие во время посещения дацана должны находиться в защитных масках. Теперь без них не будут пускать даже на порог храма. Ламам с 29 марта запрещено принимать посетителей, на которых не будет масок.

"Все большие молебны, которые должны были посетить много людей, тоже отменяются, - сообщили на официальной странице Буддийской традиционной Сангхи России в социальной сети "Фейсбук". - Призываем верующих хорошо питаться, читать мантры и молитвы и по возможности оставаться дома".

Ламы призывают всех верующих молиться за здоровье детей, пожилых и вообще всех людей на Земле. Но делать это стоит, не выходя из своих квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU