2020-03-31T03:50:03+03:00
Общество

Количество человек на свадьбе ограничила служба ЗАГС Иркутской области

Из-за коронавируса на регистрацию брака могут прийти только двое в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Количество человек на свадьбе ограничила служба ЗАГС Иркутской областиКоличество человек на свадьбе ограничила служба ЗАГС Иркутской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Тили, тили, тесто» - только жених и невеста. В службах ЗАГС Иркутской области регистрация брака проводится только для двоих – жениха и невесты. Это значит, что ни гостей, ни свидетелей на бракосочетании быть не должно. Их просто не пустят с молодыми в ЗАГС.

Такие «нововведения» ввели в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Количество лиц при государственной регистрации ограничивается только заявителями», - сообщает пресс-служба Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. – «Личный прием граждан временно приостановлен. Связаться можно через Единый портал госуслуг, по телефону или электронной почте».

Сотрудники ЗАГСа также призывают соблюдать правила карантина, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«Как известно, любовь все победит!», - добавляют в Службе записи актов гражданского состояния Иркутской области. – «Берегите себя и своих близких».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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