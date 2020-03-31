2020-03-31T08:02:44+03:00
Звезды

Жена Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о его самочувствии

Юлия Проскурякова пояснила, что у супруга - обычная пневмония
Анна ПОПОВА
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Жена Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о его самочувствииЖена Игоря Николаева, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус, рассказала о его самочувствииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Певец и композитор Игорь Николаев, который попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, обрадовал своих поклонников: два анализа на COVID-19 оказались отрицательными. Как сообщает KP.RU, в медицинское учреждение музыкант попал 5 дней назад - у него неделю была высокая температура. Основание полагать, что Игорь Николаев подцепил новый вирус, и правда было: до этого он побывал на дне рождения Игоря Крутого. И там среди гостей был Лев Лещенко, у которого позже обнаружили коронавирус. но теперь композитору точно не о чем беспокоиться.

"Игорь уже чувствует себя намного лучше, - делится его супруга Юлия Проскурякова. - Температура у него уже 36 и 7, так что он поправляется. Но пока ему все же лучше остаться в госпитале в Коммунарке - пневмонию нужно долечить до конца".

Также жена музыканта пообещала, что, как только Игорь Николаев выпишется из больницы, он обязательно сам расскажет о своем самочувствии более подробно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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