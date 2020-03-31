Спрос на товары первой необходимости не изменился в Иркутской области

31 Март 2020 2020-03-31T11:27:57+03:00

В продуктовых магазинах есть продукты по разным ценам, а на складах достаточно запасов

Изменить размер текста: A A

Служба потребительного рынка и лицензирования региона продолжает наблюдать за тем, как меняется спрос на товары в Иркутской области. Под контроль попадают продукты бакалейной группы – крупы, мука, макаронные изделия, сахар и растительное масло, а также консервы и средства личной гигиены.

«Спрос на товары этих категорий остается на прежнем уровне. Дефицита товаров нет», - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. «Поставки продуктов в магазины розничной торговли происходят своевременно. В наличии все продовольственные товары по разным ценам, а на складах есть запасы социально значимых товаров».

Следят в регионе и за ценами. Так, например, килограмм гречки обойдется иркутянам от 45 до 85 рублей в зависимости от сорта крупы. Рис можно приобрести по цене от 44 до 85 рублей. За кило сахара придется отдать от 34 до 46 рублей, а за макароны – от 27 до 82 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU