Коронавирус подтвердился у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко

1 Апр 2020 2020-04-01T05:16:50+03:00

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«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», - написал главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальных сетях.

Как сообщает KP.RU, то, что медик заразился подтвердили и Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. Напомним, именно Коммунарке начали принимать первых заболевших COVID-2019 в России и неудивительно, что врач мог заболеть этим вирусом.

Стоит отметить, что больница оборудована современным медицинским оборудованием. Сюда привозят также тех, у кого болезнь протекает с осложнениями, кому требуются аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому никаких заминок из-за болезни главврача быть не должно, тем более, что Денис Проценко продолжает работу удаленно.

«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», - рассказал корреспондентам Денис Проценко.

По данным на 31 марта в «Коммунарке» проходят лечение 314 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU