Коронавирус подтвердился у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко
«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», - написал главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в социальных сетях.
Как сообщает KP.RU, то, что медик заразился подтвердили и Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. Напомним, именно Коммунарке начали принимать первых заболевших COVID-2019 в России и неудивительно, что врач мог заболеть этим вирусом.
Стоит отметить, что больница оборудована современным медицинским оборудованием. Сюда привозят также тех, у кого болезнь протекает с осложнениями, кому требуются аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому никаких заминок из-за болезни главврача быть не должно, тем более, что Денис Проценко продолжает работу удаленно.
«Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», - рассказал корреспондентам Денис Проценко.
По данным на 31 марта в «Коммунарке» проходят лечение 314 человек.
В Иркутской области подтвердился третий случай коронавируса. Сколько человек на подозрении с сомнительным результатом?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU