2020-04-01T11:18:24+03:00
Общество

Тонну медицинских масок доставили в Иркутск

Медицинские маски доставили в Иркутск из Москвы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Тонну медицинских масок доставили в Иркутск. Фото: пресс-служба иркутского аэропортаТонну медицинских масок доставили в Иркутск. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
Изменить размер текста:

Произошло то, чего уже месяц ждут иркутяне. В Иркутск, наконец доставили партию медицинских масок из Москвы. Самолет почти с 1 тонной повязок приземлился 1 апреля, в 8 часов утра. Фотографии разгрузки коробок опубликовали в официальном аккаунте иркутского аэропорта в инстаграме.

В партии 969 килограммов. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

В партии 969 килограммов. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

- Партию медицинских масок весом 969 килограммов доставил аэробус А-321, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта.

Напомним, о том, что в наш регион должна поступить партия из 290 тысячи медицинских масок, 31 марта сообщали в правительстве Иркутской области. Сообщалось, что большую часть распределят между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок раздадут пенсионерам при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

- Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок, затем будет заказана партия из 500 тысяч штук, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля, в нашем регионе зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, еще у 5 человек выявлен сомнительный анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Кобзев: Жителей Приангарья необходимо обеспечить медицинскими масками
Волонтеры из Тулуна и Усть-Кута сшили 3600 защитных масок
Всех жителей Иркутской области, которые вернутся из-за границы, поместят в обсерватор
Лже-целительницы из Байкальска обокрали 83-летнюю пенсионерку
Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области по поводу распространения коронавируса
Росгвардейцы задержали грабителя, отобравшего сумку у иркутянки
Тонну медицинских масок доставили в Иркутск
ЗАГСы Иркутской области приостановили работу из-за коронавируса
Новость о том, что отшельница Агафья Лыкова отдыхает на курорте под Иркутском - фейк
Частные клиники готовы помочь больным коронавирусом иркутянам
Пьяный водитель наехал на работника автомойки в Иркутске
Пожарные выжгут 300 гектаров сухой травы в ближайшие сутки в Иркутской области
Правительство Иркутской области поддержит работодателей региона
Забронировать путевку в санатории Иркутской области запрещено до 1 июня
В Бурятии коронавирус подтвердился у 25 человек, еще 5 под подозрением
В Иркутске откроется онлайн-приемная ГИТИСа
У пятого жителя Иркутской области подозревают коронавирус
Сибирячка заказала по почте 5 тысяч запрещенных таблеток для похудения
Дмитрий Кобылкин и Игорь Кобзев обсудили вопросы ликвидации отходов БЦБК
Полицейские ищут без вести пропавшую школьницу в Иркутской области
Индекс самоизоляции Иркутска на 12 утра 1 апреля составил 3, 6 балла
Бухгалтеры из Иркутской области украли больше 20 миллионов рублей
Максимальный размер пособия по безработице увеличили в Иркутской области
Как в России будут считать новый налог на вклады
Сибирячка поблагодарила сотрудника ДПС за помощь на дороге
Коронавирус подтвердился у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко
Пассажиры рейса Москва-Братск, летевшие с заболевшим коронавирусом, проходят обследование
МЧС: 1 апреля ожидается ветер до 20 м/с в Иркутской области
Отключение электричества произошло 1 апреля в 6 поселках Иркутской области