Тонну медицинских масок доставили в Иркутск

1 Апр 2020 2020-04-01T11:18:24+03:00

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Произошло то, чего уже месяц ждут иркутяне. В Иркутск, наконец доставили партию медицинских масок из Москвы. Самолет почти с 1 тонной повязок приземлился 1 апреля, в 8 часов утра. Фотографии разгрузки коробок опубликовали в официальном аккаунте иркутского аэропорта в инстаграме.

В партии 969 килограммов. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

- Партию медицинских масок весом 969 килограммов доставил аэробус А-321, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта.

Напомним, о том, что в наш регион должна поступить партия из 290 тысячи медицинских масок, 31 марта сообщали в правительстве Иркутской области. Сообщалось, что большую часть распределят между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок раздадут пенсионерам при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.

Фото: пресс-служба иркутского аэропорта

- Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок, затем будет заказана партия из 500 тысяч штук, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля, в нашем регионе зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, еще у 5 человек выявлен сомнительный анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU