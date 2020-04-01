Тонну медицинских масок доставили в Иркутск
Произошло то, чего уже месяц ждут иркутяне. В Иркутск, наконец доставили партию медицинских масок из Москвы. Самолет почти с 1 тонной повязок приземлился 1 апреля, в 8 часов утра. Фотографии разгрузки коробок опубликовали в официальном аккаунте иркутского аэропорта в инстаграме.
В партии 969 килограммов. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
- Партию медицинских масок весом 969 килограммов доставил аэробус А-321, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе иркутского аэропорта.
Напомним, о том, что в наш регион должна поступить партия из 290 тысячи медицинских масок, 31 марта сообщали в правительстве Иркутской области. Сообщалось, что большую часть распределят между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок раздадут пенсионерам при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.
Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
- Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок, затем будет заказана партия из 500 тысяч штук, - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
Добавим, что по состоянию на 1 апреля, в нашем регионе зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом, еще у 5 человек выявлен сомнительный анализ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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