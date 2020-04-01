2020-04-01T15:20:35+03:00
Общество

По главным улицам Иркутска курсируют автомобили с громкоговорителями

С помощью такой системы оповещения горожанам напоминают о режиме самоизоляции
Анна ПОПОВА
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По главным улицам Иркутска курсируют автомобили с громкоговорителямиПо главным улицам Иркутска курсируют автомобили с громкоговорителямиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Теперь на иркутских дорогах можно встретить не только обыкновенные "легковушки" и грузовики. С 1 апреля по улицам города курсируют машины с громкоговорителями. С помощью таких систем оповещения людей призывают оставаться дома в период самоизоляции. Также они напоминают им телефоны "горячих линий" минздрава и Роспотребнадзора и сообщают алгоритм действий в случае недомогания.

"Автомобили с громкоговорителями курсируют по самым оживленным улицам города, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В их маршруте есть микрорайоны Солнечный, Иркутск-2, Ново-Ленино и Синюшина гора, а также улицы Байкальская, Лермонтова, Маяковского, 2-я Железнодорожная, Рабочего Штаба, Рабочая, советская, Декабрьских Событий, Ленина, Седова и другие".

Передвижные системы оповещения заедут и на станцию Батарейная, и в поселки Боково и Жилкино. Напомним, что все вопросы по профилактике коронавирусной инфекции вы можете задать по телефону "горячей линии".

Пассажиров рейса Пхукет — Иркутск сегодня направят в обсерватор. В регионе введен режим самоизоляции из-за коронавируса.

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Телефон "горячей линии": 8(3952) 399-999.​

ИСТОЧНИК KP.RU

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