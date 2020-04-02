Деревня Зады вошла в топ-10 самых веселых названий

2 Апр 2020 2020-04-02T04:50:53+03:00

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Каких только названий населенных пунктов не встретишь, проезжая на машине по просторам Руси-матушки. И очень часто эти «имена» бывают необычными, загадочными, а иногда – забавными.

Топ-10 самых веселых и смешных названий деревень, сел и хуторов России накануне опубликовал портал «Турстат». На шестой строчке списка оказалась деревня Зады Иркутской области. Она находится в Эхирит-Булагатском районе Приангарья.

Самым веселым, согласно их рейтингу, составленному по отзыву интернет-пользователей, стал хутор в Краснодарском крае Веселая Жизнь. В общем-то, логично. Серебряную медаль в этом «турнире» жители России присудили селу в Удмуртии Балдейка. На третьем месте – деревня в Смоленской области Бодуны.

Топ-10 веселых названий населенных пунктов России:

1.Веселая Жизнь, хутор в Краснодарском крае;

2.Балдейка, село в Удмуртии;

3.Бодуны, деревня в Смоленской области;

4.Жадины, деревня в Новгородской области;

5.Лох, село в Саратовской области;

6.Зады, деревня в Иркутской области;

7.Пуково, деревня в Тверской области;

8.Попки, деревня в Псковской области;

9.Хохотуй, село в Забайкальском крае;

10.Хренище, хутор в Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU