Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Этим утром индекс самоизоляции жителей города, по данным «Яндекс.карты», составил 3,8 балла. Напомним, что максимальная отметка – 5. А значит, что большая часть горожан находится дома и соблюдает режим самоизоляции. В нашем регионе особый режим ввели 31 марта с 8 часов вечера.
Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить одно простое правило. Если введен режим самоизоляции, то выходить на улицу без особой необходимости нельзя никому: ни детям, ни взрослым. Покинуть дом можно только, чтобы сходить в аптеку или в магазин, при угрозе жизни и здоровью. Исключение делается только для тех, кто остается на работе на время ограничений. Нужно понимать: чем меньше людей выходит из дома, тем сложнее вирусу распространяться.
Для сравнения посмотрим, какая обстановка соседних городах. Вот, например, в Ангарске индекс самоизоляции выше – 4,3 балла. Совсем немного осталось до высшей отметки. Еще больше людей соблюдают режим самоизоляции в Улан-Удэ. «Яндекс» поставил этому городу 4,4 балла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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