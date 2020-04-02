2020-04-02T06:09:23+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла

«Яндекс» отмечает, что большинство сибиряков находятся дома
Виктория ГЕРКО
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Этим утром индекс самоизоляции жителей города, по данным «Яндекс.карты», составил 3,8 балла. Напомним, что максимальная отметка – 5. А значит, что большая часть горожан находится дома и соблюдает режим самоизоляции. В нашем регионе особый режим ввели 31 марта с 8 часов вечера.

Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить одно простое правило. Если введен режим самоизоляции, то выходить на улицу без особой необходимости нельзя никому: ни детям, ни взрослым. Покинуть дом можно только, чтобы сходить в аптеку или в магазин, при угрозе жизни и здоровью. Исключение делается только для тех, кто остается на работе на время ограничений. Нужно понимать: чем меньше людей выходит из дома, тем сложнее вирусу распространяться.

Для сравнения посмотрим, какая обстановка соседних городах. Вот, например, в Ангарске индекс самоизоляции выше – 4,3 балла. Совсем немного осталось до высшей отметки. Еще больше людей соблюдают режим самоизоляции в Улан-Удэ. «Яндекс» поставил этому городу 4,4 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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