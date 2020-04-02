Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»

2 Апр 2020 2020-04-02T08:00:37+03:00

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Попасть в супермаркеты «Абсолют» сегодня возможно только в одном случае – если есть медицинская маска. Тех, кто не позаботился о ее приобретении, или тем, кому просто не хватило средств защиты, за покупками не пускают. Жители города решили обратиться с жалобой, чтобы помочь разрешить спор между покупателями и собственниками торговой сети.

«Ношение масок носит рекомендательный характер. В законодательстве не предусмотрена обязанность граждан носить это средство защиты, - пояснили в службе потребительского рынка и лицензирования региона. Кроме того, отказ в посещении торгового объекта без маски противоречит гражданскому кодексу».

В ведомстве напомнили, что в Иркутской области в период сложной эпидемиологической ситуации в магазинах и супермаркетах ввели время для работы с покупателями пожилого возраста. Пенсионеры могут без опаски выходить за продуктами с 9 до 11 часов утра. В это время они без дополнительного риска для своего здоровья могут приобрести товары первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU