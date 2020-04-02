2020-04-02T11:36:59+03:00
Общество

Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске

Там будут проводить ремонтные работы на теплосетях
Анна ПОПОВА
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Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в ИркутскеДвижение перекроют 6 апреля на улице Геологов в ИркутскеФото: Олег УКЛАДОВ
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А сейчас важная информация для автомобилистов! В начале следующей недели в Иркутске перекроют движение на одной из дорог. В 9:00 6 апреля соответствующие предупреждающие знаки появятся на улице Геологов в районе дома номер 28. Проезд закроют только по правой полосе, в направлении улицы Академическая - по левой можно будет двигаться свободно.

"Проезд ограничили, потому что на этой улице будут проводить ремонтные работы на участке тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе "Иркутскэнерго. - Терпеть неудобства водителям придется недолго - в 20:00 6 апреля на улице Геологов откроют движение по всем полосам".

Обязательно планируйте свой маршрут заранее и по возможности избегайте участков дорог, на которых ведутся ремонтные работы, чтобы не попасть в возможную пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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