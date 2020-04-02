2020-04-02T14:37:45+03:00
Общество

Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор

Глава региона пояснил, что это требование Роспотребнадзора
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор, где за их здоровьем будут наблюдать врачи.Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор, где за их здоровьем будут наблюдать врачи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Глава региона обратился к жителям, чтобы еще раз объяснить, почему возвращающихся в Иркутск туристов прямо из аэропорта отвозят на турбазы, где их ждет двухнедельный карантин. В частности, он отметил, что количество заразившихся коронавирусом и в мире, и в нашей стране, и в Иркутске возрастает ежедневно. И меры по противодействию инфекции становятся все более жесткими. И с сегодняшнего дня все прилетающие из-за границы будут направляться только в обсерваторы. Без исключений.

- Вчера мы встретили рейс из Таиланда, - отметил Игорь Кобзев. - Правила, которые действовали на момент прилета, предполагали возможность размещения на самоизоляцию как в обсерваторе, так и в местах проживания. Поэтому мы обеспечили доставку иркутян и жителей ближайших населенных пунктов домой с обязательным требованиям находиться на самоизоляции. Транзитные пассажиры будут находиться в ближайшие две недели на самоизоляции в обсерваторе.

Но уже со 2 апреля, по требованию Роспотребнадзора, это правило будет касаться всех, кто возвращается из-за границы. Обсерваторы устроены на базе гостиниц и пансионатов. Условия, отметил глава региона,конечно, не курортные, но достойные. Находящихся на карантине обеспечат всем необходимым.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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