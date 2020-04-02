2020-04-02T14:43:25+03:00
Общество

Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет

Цены на продукты сохраняются на прежнем уровне
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нетДефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Все необходимые продукты в наличии в магазинах Иркутской области. Кроме того, имеется запас социально значимых товаров. Спрос на товары не растет, но и не падает.

«Спрос на товары бакалейной группы, консервированную продукцию и средства личной гигиены остается на прежнем уровне», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В торговых объектах с 17 марта проведено 96 мониторингов розничных цен по 52 наименованиям продуктовых и непродовольственных товаров первой необходимости».

Скачков цен во время проверок не зафиксировано. Есть небольшие колебания стоимости овощей и картофеля, но связаны они с сезоном. Цены на молоко, сливочное масло, сыры, мясо и хлеб остаются прежними.

Стоит отметить, что сельхозпредприятиям региона рекомендовано усилить санитарно-противоэпидемические меры, проводить мероприятия по профилактике коронавируса.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Туристов, прилетающих из-за границы, в Иркутске отправляют в обсерватор
Евгений Хвалько стал новым главным тренером ХК Байкал-Энергия
Общегородской субботник перенесли в Иркутске
Ямочный ремонт стартовал в Иркутске
Более 3,5 тысяч россиян в 29 регионах заразились коронавирусом
Движение перекроют 6 апреля на улице Геологов в Иркутске
Двух жителей Иркутска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Иркутян просят не встречать и не провожать пассажиров в аэропорту
Почтальон похитила пенсии на 42 тысячи рублей в Иркутской области
В МВД по Иркутской области работает предварительная запись в контакт-центре
На горячую линию ТПП Восточной Сибири поступают десятки звонков в день
Иркутян не пускают без медицинских масок в супермаркеты «Абсолют»
Профосмотры и диспансеризацию отменят в поликлиниках Иркутской области
Полиция Иркутска отыскала двух грабителей по отпечаткам пальцев
Мошенники придумывают новые схемы обмана в период самоизоляции в Иркутской области
Онлайн-марафон балетов запускает Иркутский музыкальный театр
Индекс самоизоляции в Иркутске на 11 утра 2 апреля составил 3,8 балла
Чтобы поддержать иркутян во время самоизоляции артисты запустили флешмоб в Сети