2 Апр 2020 2020-04-02T14:43:25+03:00

Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Все необходимые продукты в наличии в магазинах Иркутской области. Кроме того, имеется запас социально значимых товаров. Спрос на товары не растет, но и не падает.

«Спрос на товары бакалейной группы, консервированную продукцию и средства личной гигиены остается на прежнем уровне», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В торговых объектах с 17 марта проведено 96 мониторингов розничных цен по 52 наименованиям продуктовых и непродовольственных товаров первой необходимости».

Скачков цен во время проверок не зафиксировано. Есть небольшие колебания стоимости овощей и картофеля, но связаны они с сезоном. Цены на молоко, сливочное масло, сыры, мясо и хлеб остаются прежними.

Стоит отметить, что сельхозпредприятиям региона рекомендовано усилить санитарно-противоэпидемические меры, проводить мероприятия по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU