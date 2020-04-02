Дефицита продуктов и перебоя поставок в Иркутской области нет
Все необходимые продукты в наличии в магазинах Иркутской области. Кроме того, имеется запас социально значимых товаров. Спрос на товары не растет, но и не падает.
«Спрос на товары бакалейной группы, консервированную продукцию и средства личной гигиены остается на прежнем уровне», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В торговых объектах с 17 марта проведено 96 мониторингов розничных цен по 52 наименованиям продуктовых и непродовольственных товаров первой необходимости».
Скачков цен во время проверок не зафиксировано. Есть небольшие колебания стоимости овощей и картофеля, но связаны они с сезоном. Цены на молоко, сливочное масло, сыры, мясо и хлеб остаются прежними.
Стоит отметить, что сельхозпредприятиям региона рекомендовано усилить санитарно-противоэпидемические меры, проводить мероприятия по профилактике коронавируса.
В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт.
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ИСТОЧНИК KP.RU