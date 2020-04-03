Еще 200 тысяч медицинских масок доставят в Иркутскую область 7 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T14:28:59+03:00

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В Иркутской области устраняют дефицит медицинских масок, который наступил в период угрозы распространения коронавируса. До недавнего времени их было сложно найти в аптеках города. Но теперь в регион регулярно прибывают новые партии средств индивидуальной защиты, которые помогут всем защититься от нового вируса. Конечно, главное обеспечить ими медицинских работников, но и простым жителям региона их тоже хватит.

"3 апреля на аптечные склады Иркутска доставили 150 тысяч масок, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также 7 апреля мы ожидаем доставки еще 200 тысяч защитных повязок".

Но и это еще не все. Во второй декаде апреля в Иркутскую область привезут по-настоящему большую партию средств индивидуальной защиты - 900 тысяч медицинских масок. Кстати, чтобы такая повязка надежно защищала вас от коронавируса, ее нужно носить правильно. Менять маску нужно раз в 2-3 часа, а во время носки ее нельзя трогать руками. Если вы это сделали, обязательно помойте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU