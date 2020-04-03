2020-04-03T14:38:33+03:00
Общество

До 2500 звонков в сутки поступает на горячую линию по вопросам коронавируса в Иркутской области

Чаше всего люди спрашивают о самоизоляции, куда можно ходить, кто работает и другие нюансы
Яна ЛИСИНА
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В сутки на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступает до двух с половиной тысяч звонков.В сутки на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступает до двух с половиной тысяч звонков.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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На горячую линию в Иркутской области по поводу коронавируса поступает много звонков. Примерно до двух с половиной тысяч в сутки. Операторы работают на базе МФЦ и центра «Мой бизнес».

Как отмечают операторы, чаще всего сибиряки интересуются режимом самоизоляции, спрашивают, как работают магазины. Также немало вопросов о том, когда маски поступят в аптеки. Конечно, беспокоит иркутян и работа. У всех разные ситуации. Где-то люди вынуждены уйти в отпуск, в других случаях, напротив, оставаться на рабочих местах.

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На вопросы звонящих отвечают специалисты областных министерств и ведомств, также операторы дают консультации предпринимателям, которые оказались в сложной финансовой ситуации.

КУДА ЗВОНИТЬ подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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