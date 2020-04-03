До 2500 звонков в сутки поступает на горячую линию по вопросам коронавируса в Иркутской области
На горячую линию в Иркутской области по поводу коронавируса поступает много звонков. Примерно до двух с половиной тысяч в сутки. Операторы работают на базе МФЦ и центра «Мой бизнес».
Как отмечают операторы, чаще всего сибиряки интересуются режимом самоизоляции, спрашивают, как работают магазины. Также немало вопросов о том, когда маски поступят в аптеки. Конечно, беспокоит иркутян и работа. У всех разные ситуации. Где-то люди вынуждены уйти в отпуск, в других случаях, напротив, оставаться на рабочих местах.
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На вопросы звонящих отвечают специалисты областных министерств и ведомств, также операторы дают консультации предпринимателям, которые оказались в сложной финансовой ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU