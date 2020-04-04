Житель Шелехова пойдет под суд за содержание наркопритона
В Шелехове 34-летнего мужчину отправят под суд за то, что он устраивал в своей квартире наркопритон. Бдительные соседи, уставшие от регулярного шума по ночам из его квартиры, сдали мужчину полиции. Полицейские установили за подозреваем слежку и вскоре выяснили, что шумят в квартире шелеховчанина местные наркоманы.
- Первые жалобы на частые визиты подозрительных личностей в квартиру мужчины стали поступать от его соседей в июле прошлого года, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – В сентябре хозяин квартиры попал в поле зрения сотрудников полиции. На него завели уголовное дело.
Во время расследования сотрудники полиции установили, что ранее безработный мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков, его отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Удалось установить и тех людей, которые собирались в его квартире для употребления наркотиков. Четверых человек привлекли к административной ответственности.
- Сейчас уголовное дело на содержателя наркопритона направлено в суд. Выражаем огромную благодарность бдительным соседям за своевременное обращение в полицию, - прокомментировала старший дознаватель ОМВД России по Шелеховскому району Наталья Иванова.
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ИСТОЧНИК KP.RU