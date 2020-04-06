6 Апр 2020 2020-04-06T04:19:30+03:00

У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Республике Бурятия число больных коронавирусной инфекцией растет с каждым днем. За сутки плюс 8 новых подтвержденных случаев. Итого на утро 6 апреля – 43 заболевших. Стоит отметить, что в числе – 8 детей.

«Состояние детей удовлетворительное», - сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. – «На сегодня число контактных лиц также увеличилось до 1662 человек. Все они обследованы. У 8 из них есть подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции».

Их анализы для подтверждения диагноза отправлены в «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» в город Иркутск.

Всего утром в стационаре «Республиканской клинической инфекционной больницы» 6 апреля лечатся 97 человек, в их числе и те 43, заболевших коронавирусом. На данный момент шестеро из них лежат в реанимации, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU