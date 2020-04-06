Медицинские маски появились в аптеках Иркутска

6 Апр 2020 2020-04-06T06:36:11+03:00

В связи с дефицитом их будут продавать по 5 штук "в одни руки"

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Медицинские маски начали поступать в муниципальные аптеки города Иркутска. Первая партия в 30 тысяч штук уже в продаже. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения администрации города Нина Перфильева.

– В связи с большим спросом реализация масок в сети муниципальных аптек города будет проводиться с ограничением не более пяти штук в одни руки, – отметила Нина Перфильева.

Также в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению отметили, что следующая партия медицинских масок в муниципальную фармацевтическую сеть поступит уже во вторник, 7 апреля.

Напомним, накануне, 5 апреля, стал известен список предприятий, которым разрешено работать во время самоизоляции. Он существенно дополнен. У всех сотрудников, которые выходят на свои предприятия, обязательно должны быть средства защиты - маски и перчатки. Защитные маски в большинстве случаев из-за отсутствия их в продаже жители шьют сами. Или покупают у тех, кто умеет шить. Аптечные маски быстро разойдутся, но смогут решить проблемы сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU