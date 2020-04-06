2020-04-06T11:05:29+03:00
Происшествия

Автомобиль скорой помощи угнали в Иркутской области

Угонщики планировали сдать спецавтомобиль на запчасти [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Момент угона скорой помощи. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиМомент угона скорой помощи. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Изменить размер текста:

О том, что автомобиль скорой помощи угнали прямо с парковки больницы, полицейским сообщил врач одного из медучреждений поселка Видим Нижнеилимского района. Прибывышие сыщики опросили свидетелей и очевидцев, а также выяснили, что похожий по описанию УАЗ видели на трассе «Вилюй». Скорая ехала в сторону Братска. К поиску спецавтомобиля подключились все дежурные экипажи, а также сотрудники уголовного розыска.

Нашли УАЗик с красным крестом в одном их гаражных кооперативов. При этом, на камеру видеонаблюдения попало то, как угонщики загоняют скорую в гаражный бокс. Вскоре задержали всех похитителей. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. Один из них ранее уже был судим. На допросе они пояснили, что собирались сдать машину на запчасти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобиль скорой помощи угнали в Иркутской области.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса прошло при Заксобрании Иркутской области
Рейтинг пресс-служб составили в Иркутской области
В Приангарье поступило сто тысяч медицинских масок
Проезд по улице Свердлова ограничат в Иркутске
Иркутяне выстраиваются в очередь за медицинскими масками
Автомобиль скорой помощи угнали в Иркутской области
Спецвыпуск «Коронавирус» в ежедневной «КП» 9 апреля: как в Приангарье идет борьба с инфекцией
13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске
Малый и средний бизнес Приангарья просит региональное правительство принять срочные меры налоговой поддержки
Буйного прохожего со свертком наркотиков задержали в Иркутске
Мошенник обманывал иркутян, предлагая оформить компенсацию за карантин
ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок
Медицинские маски появились в аптеках Иркутска
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской области
Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
Онлайн-экскурсии проведут 6 апреля иркутские гиды
Индекс самоизоляции в Иркутске 5 апреля на 17. 00 4,1 балла
Три дачных дома горели 5 апреля в Иркутском районе
Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе
Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище
Лесопилка горела 5 апреля в Иркутской области
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
Выходить на лед Байкала больше нельзя
Поздравляем Ирину Валерьевну Леньшину
В трех районах Иркутска 6 апреля отключат отопление и горячую воду
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»