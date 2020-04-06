6 Апр 2020 2020-04-06T11:05:29+03:00

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О том, что автомобиль скорой помощи угнали прямо с парковки больницы, полицейским сообщил врач одного из медучреждений поселка Видим Нижнеилимского района. Прибывышие сыщики опросили свидетелей и очевидцев, а также выяснили, что похожий по описанию УАЗ видели на трассе «Вилюй». Скорая ехала в сторону Братска. К поиску спецавтомобиля подключились все дежурные экипажи, а также сотрудники уголовного розыска.

Нашли УАЗик с красным крестом в одном их гаражных кооперативов. При этом, на камеру видеонаблюдения попало то, как угонщики загоняют скорую в гаражный бокс. Вскоре задержали всех похитителей. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. Один из них ранее уже был судим. На допросе они пояснили, что собирались сдать машину на запчасти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/771190" frameborder="0"></iframe> Автомобиль скорой помощи угнали в Иркутской области.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU