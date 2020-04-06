Рейтинг пресс-служб составили в Иркутской области

6 Апр 2020 2020-04-06T12:29:27+03:00

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В Иркутской области определили лучшие пресс-службы региона. Рейтинг составили руководители и ведущие журналисты медиа-рынка. Участники экспертного опроса оценивали деятельность пресс-служб по трем критериям. Это доступность получения информации, открытость, а также оперативность реагирования на события и дружественность взаимодействия (неконфликтность).

В шорт-лист вошли 37 ведущих пресс-служб организаций, корпораций, ВУЗов и политических партий. По каждому критерию эксперт мог поставить оценку от 0 до 10 баллов. При этом не все могли оценить все 37 пресс-служб, так как не все СМИ работают с ними.

И вот результаты. Рейтинг возглавило Управление по информационной политике и связям со средствами массовой информации Законодательного Собрания, которое возглавляет Игорь Наумкин. Результат – 244 баллов, из них максимальное количество было отдано критерию «доступность». Второе место - пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, ее возглавляет старший помощник руководителя управления Карина Головачева. Третье место заняла пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ее начальник Ирина Щербакова. Также в пятерке лучших - Управление информации и общественных связей регионального ГУ МВД России – начальник управления Герман Струглин и пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области – начальник пресс-службы Андрей Шутов.

В числе самых доступных, открытых и оперативных для СМИ также Избирком, Роспотребнадзор, Байкальский банк Сбербанка, «Труд», ОНФ, администрация Иркутска и правительство Приангарья.

ИСТОЧНИК KP.RU