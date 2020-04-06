2020-04-06T13:10:10+03:00
Общество

Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса прошло при Заксобрании Иркутской области

Его провел спикер областного парламента Александр Ведерников
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции состоялось 6 апреля при Заксобрании Иркутской области под председательством спикера Александра Ведерникова. Большинство парламентариев и представители муниципалитетов участвовали в режиме видеоконференции.

- Людям необходимо разъяснять об ограничениях, об опасности, ведь речь идет не только о здоровье, но и об угрозе жизни, - сказал Александр Ведерников. - Очень важно сохранить стабильность в нашем обществе, во взаимоотношениях людей, в городах, в селах, в деревнях.

Как пояснил Александр Ведерников, задача оперативного штаба – постоянно получать обратную связь о развитии ситуации в муниципалитетах в связи с угрозой распространения коронавируса, состоянии систем жизнеобеспечения и наличии необходимых ресурсов. Вся собранная информация будет оперативно отрабатываться, в том числе, передаваться в штаб при врио губернатора.

Так, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов, сказал, что карантин – самая эффективная мера при распространении такого типа вирусов. Это не каприз, это необходимость. Он также рекомендовал гражданам использовать медицинские маски в качестве профилактической меры защиты.

Врио заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова рассказала, что сейчас в регионе развернуто 5 обсерваторов для размещения я граждан, прибывших из других стран, где сейчас находятся 92 человека. В режиме самоизоляции находятся еще 6,4 тыс. граждан, проведено более 7,8 тыс. исследований.

Депутаты Законодательного Собрания Антон Красноштанов и Георгий Любенков обратили внимание на необходимость обеспечения на дому бесплатным питанием отдельных категорий школьников, которые ранее получали его в учебных заведениях. По словам Валентины Вобликовой, данный вопрос уже прорабатывается региональным правительством. Вице-спикер Кузьма Алдаров подчеркнул, что областной парламента готов оперативно принять необходимые изменения в региональное законодательство.

По словам Евгения Сарсенбаева, остро стоят проблемы оснащения медучреждений и граждан средствами защиты, а также информирования граждан о способах пройти обследование и о применении санкций за нарушение режима самоизоляции. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов подчеркнул, что, тестирование необходимо провести среди работников учреждений здравоохранения, тем более что 4,5 тыс. медиков в регионе старше 65 лет. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова также обратила внимание на поддержку старшего поколения.

Заместитель председателя Заксобрания Ольга Носенко отметила, что во взаимодействии с правительством Иркутской области и предпринимательским сообществом разрабатывается комплекс мер поддержки для пострадавших отраслей и работников таких предприятий. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала о предоставлении беспроцентных кредитов на выплату зарплаты, которые начнут предоставлять 63 банка. Предприятия сфере ЖКХ также готовы предоставить отсрочку по платежам без начисления пеней и платежей.

В завершение заседания Александр Ведерников обратил внимание на то, что с на сайте Заксобрания Иркутской области работает специальная тематическая страница о COVID-19. Там будет собрана вся актуальная информация, в том числе нормативно-правовые документы, касающиеся этой темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса прошло при Заксобрании Иркутской области
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