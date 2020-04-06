Проезд по улице Ядринцева ограничат в Иркутске с 7 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T14:52:18+03:00

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Важная информация для всех иркутских автомобилистов, маршрут которых часто пролегает через Октябрьский район. Уже завтра, 7 апреля, проезд по улице Ядринцева будет частично ограничен. Для проезда закроют участок дороги от Трилиссера до 1-й Советской.

"Это связано с тем, что на улице Ядринцева будут проводить аварийные ремонтные работы на участке тепловых сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Терпеть неудобства с проездом по этой улице водителям нашего города придется около двух недель. 20 апреля запрещающие знаки уберут с участка дороги, и тогда автомобилисты смогут свободно проехать по нему. Ну а пока примите к сведению это сообщение и по возможности избегайте улиц, на которых идут ремонтные работы, чтобы избежать случайных пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU