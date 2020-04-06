В Подмосковье отец 15 минут спасал 2-летнего малыша, подавившегося курагой

6 Апр 2020 2020-04-06T20:36:46+03:00

Ему давали советы доктора по телефону, но приехавшая "Скорая" выяснила - спасти ребенка было невозможно

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Отец боролся за жизнь своего двухлетнего сынишки, как мог. Пятнадцать последних минут жизни ребенка он был рядом с сыном, спасая ему жизнь. Трагедия произошла, когда мама кормила малыша пюре из кураги. И кусочек кураги попал ему, как потом выяснили врачи, в бронхи. Спасти его было уже нельзя.

И 35 летний отец из подмосковного города Одинцова, вызвав "Скорую", бросился на помощь маленькому Ване. Пока мчалась "Скорая", он сам пытался проводить реанимационные действия, строго следуя рекомендациям врача по телефону. Об этом подробно рассказывает сайт kp.ru

«В полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, выехавшей на экстренный вызов к задыхающемуся ребенку в поселок Лесной Городок, на улицу Энергетиков. Прибыв на место, медики обнаружили 35-летнего Сергея П.* выполняющего реанимационный действия со своим 2-летним сыном Иваном П.* Врачи продолжили реанимировать ребенка, однако помочь мальчику уже ничем не смогли - маленький Ваня скончался. Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах/

Сейчас в этом деле разбирается СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU