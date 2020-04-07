2020-04-07T10:09:22+03:00
Общество

Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 года

Такое решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин
Анна ПОПОВА
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Коммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 годаКоммунальные услуги не будут отключать за долги до начала 2021 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Поскольку ситуация с коронавирусом серьезно ударила по кошельку россиян, и теперь многим достаточно трудно найти деньги, чтобы заплатить за квартиру, премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что пени за оплату квитанций за коммунальные услуги и капитальный ремонт начислять не будут. Также тем, у кого есть долги за ЖКХ, не придется бояться отключения отопления или электричества.

"Такой мораторий будет действовать для всех без исключения, - рассказал Михаил Мишустин. - Он будет касаться неоплаченных счетов за отопление, канализацию, электричество, газ, водоснабжение и вывоз бытовых отходов".

Как выяснили корреспонденты KP.RU, мораторий продлится до 1 января 2021 года. Дополнительные послабления также введут для малообеспеченных семей, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг. Тем, у кого срок предоставления таких выплат истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2019 года, их автоматически продлят сразу на полгода. Так что переоформлять субсидии им в ближайшее время не придется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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