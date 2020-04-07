2020-04-07T14:00:09+03:00
Общество

Продлевать инвалидность будут автоматически в Иркутской области

Посещать бюро медико-социальной экспертизы не придется
Мария КНЯЗЕВА
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Продлять инвалидность будут автоматически в Иркутской областиПродлять инвалидность будут автоматически в Иркутской областиФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Продление инвалидности в Иркутской области до 1 октября 2020 года выполнят автоматически. Приносить подтверждающие документы в бюро медико-социальной экспертизы не придется.

«Это временные порядки признания лица инвалидом и определения степени утраты профессиональной трудоспособности в период коронавирусной инфекции», - сообщает администрация города Иркутска. – «Специалисты бюро автоматически на полгода установят соответствующую группу инвалидности или категорию «ребенок-инвалид».

Как это будет происходить: сведения о необходимости продления поступят к врачам из Пенсионного фонда РФ, медики оформят необходимые документы не позднее, чем за три дня. Такой же принцип будет действовать и в отношении производственных травм и профзаболеваний.

Кроме того, как отмечают специалисты, для каждого в этот период времени создадут индивидуальную программу реабилитации, если потребуется, то и с применением технических средств. Программы отправят сибирякам по почте.

Молния. В Иркутске сегодня зафиксирована первая смерть от коронавируса. В регионе - 13 официально подтвержденных случаев. Кому разрешено работать, а кто - на самоизоляции?

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КОНКРЕТНО

Вопросы можно задать:

– по телефону «горячей линии» в Иркутске: 8(3952) 488-631;

– почтовым отправлением (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж);

– на официальном сайте учреждения: www.38.gbmse.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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