7 Апр 2020 2020-04-07T13:59:12+03:00

Подтверждающие анализы на коронавирус теперь будут делать в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Теперь анализы на коронавирус не нужно будет отправлять в научный центр "Вектор" в Новосибирске для подтверждения диагноза. Заключения будут делать в Научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. Теперь там есть все необходимые тест-системы и оборудование для получения точного результата.

"Эта организация будет подтверждать результаты анализов на COVID 19 от жителей Иркутской области и соседних регионов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области".

Исследование проб на коронавирус будет проходить в 2 этапа. Сначала анализы будут исследовать в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области" и региональном СПИД-центре. Затем положительные и сомнительные результаты будут отправлять на подтверждение в противочумный институт. Ранее окончательный диагноз ставили после заключения специалистов центра "Вектор".

Молния. В Иркутске сегодня зафиксирована первая смерть от коронавируса. В регионе - 13 официально подтвержденных случаев. Кому разрешено работать, а кто - на самоизоляции? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU