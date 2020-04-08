30 животных приютил зоопарк в Иркутске из закрывшейся передвижной выставки

8 Апр 2020 2020-04-08T05:46:32+03:00

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Крокодил, большой варан, десяток кроликов, восемь морских свинок, тукан, какаду и другие. Иркутский Дом природы приютил у себя 30 животных из закрывшейся передвижной выставки. Организаторы из-за ситуации с распространением короновируса в мире и России не смогла найти новое место для работы, а ехать домой в Дагестан – путь не близкий.

«У организаторов был контракт на размещение в Усть-Куте», - рассказывает координатор Дома природы в Иркутске Людмила Ивушкина. – «Животные были упакованы на дневной переезд, но из-за того, что в Усть-Куте так и не смогли найти приют, пришлось в пути до нашего города им пробыть три дня. Птиц пришлось отпаивать с ложечки».

Несмотря на проблемы, вызванные неожиданным пополнением, зоологи находят плюсы в общении с новыми животными.

«В экспозиции три крупных говорящих попугая», - рассказывает Людмила Ивушкина. – «Это просто какой-то восторг! Один из них – желтолобый амазон Гоша – смеется громко голосами дагестанских мужчин. В арсенале какаду Кеши даже есть полные фразы, такие как «гулять пойдем?», «Кешуля хороший», «кушать давай».

Как отмечает Людмила, животных им не подарили, а оставили на временное размещение. Однако, с содержанием хозяева не помогают, так как сами остались без финансов.

«Мы не смогли не принять, мы же – «Центр помощи животным», владельцам дали деньги на билеты домой», - отмечает Людмила Ивушкина. – «Когда режим в стране будет снят, они будут решать, что делать с животными. Возможно, распродадут. Конечно, попугаев, хотели бы приобрести мы».

Но пока это лишь планы и надежды, Дом природы сам нуждается в помощи, ведь в период режима самоизоляции у них нет доходов от продажи билетов. Живут на помощь иркутян.

«Спасибо всем, кто нам помогает», - благодарит Людмила. – «В связи с этим пополнением мы очень нуждаемся в корме для крупных попугаев».

Контакты зоопарков Иркутска, которым требуется помощь – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU