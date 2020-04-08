2020-04-08T05:51:17+03:00
Общество

Пассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавируса

Авикомпании сокращают количество рейсов из Иркутска в Москву
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавирусаПассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за пандемии коронавируса и отмены множества рейсов в иркутском аэропорту продолжает падать поток пассажиров. Так, с 1 марта по 6 апреля 2020 года в аэропорту Иркутска обслужено 162 203 пассажира. Для сравнения, с прошлогодним периодом показатели снизились на 26,5%.

Что касается апреля 2020-го, то воздушная гавань Приангарья обслужила на внутренних рейсах 8 675 пассажиров, а в 2019 году на начало апреля было 22 198 пассажиров, таким образом пассажиропоток упал на 61%. На 14,1% ниже стало количество пассажиров на внутренних авиалиниях за март и начало апреля - всего 128371 человек.

- Что касается международных рейсов, то за март обслужено 33 354 пассажира, в сравнении с мартом 2019-го снижение составило - 47%, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта. – Напомним, что сейчас международные рейсы прекращены. За границу самолеты летают только для того, чтобы вывезти россиян.

Добавим, что по прогнозам, в ближайшее время пассажиропоток в ближайшее время будет только снижаться. Это произойдет из-за того, что авиакомпании сокращают число рейсов из Иркутска в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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