2020-04-08T07:03:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно

Анализ ситуации провел Минтруд региона
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно.Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно. Такие данные приводит министерство труда и занятости региона. В период сложной эпидемиологической ситуации ведомство проводит исследования высвобождения и неполной занятости работников предприятий и организаций Приангарья.

- Анализ ситуации на региональном рынке труда проводится во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, объединениями работодателей, Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, Партнерством товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области, объединениями профсоюзов и предприятиями, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области.

Рекомендации и разъяснения Минтруда РФ по оплате работы все могут найти как на сайте федерального ведомства, так и на сайте регионального, который очень популярен в Иркутской области из-за возможности подобрать вакансии по самым распространенным профессиям.

Напомним, что сегодня на территории Приангарья действует режим самоизоляции, продленный до 12 апреля. Уже 10 апреля будет решено, исходя из сложившейся ситуации с заболеваемостью и распространением инфекции, продлевать ли его дальше. При этом обязательно будет учтено мнение вирусологов. Пока вышли на работу представители многих крупных компаний, от лесной отрасли до машиностроения и сельского хозяйства, строители,дорожники.

Защищает ли маска от коронавируса на самом деле. И почему самая большая опасность пандемии COVID-19 не в самом вирусе. А в чем?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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