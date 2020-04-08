8 Апр 2020 2020-04-08T07:03:48+03:00

Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области дистанционно. Такие данные приводит министерство труда и занятости региона. В период сложной эпидемиологической ситуации ведомство проводит исследования высвобождения и неполной занятости работников предприятий и организаций Приангарья.

- Анализ ситуации на региональном рынке труда проводится во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, объединениями работодателей, Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, Партнерством товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской области, объединениями профсоюзов и предприятиями, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области.

Рекомендации и разъяснения Минтруда РФ по оплате работы все могут найти как на сайте федерального ведомства, так и на сайте регионального, который очень популярен в Иркутской области из-за возможности подобрать вакансии по самым распространенным профессиям.

Напомним, что сегодня на территории Приангарья действует режим самоизоляции, продленный до 12 апреля. Уже 10 апреля будет решено, исходя из сложившейся ситуации с заболеваемостью и распространением инфекции, продлевать ли его дальше. При этом обязательно будет учтено мнение вирусологов. Пока вышли на работу представители многих крупных компаний, от лесной отрасли до машиностроения и сельского хозяйства, строители,дорожники.

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ИСТОЧНИК KP.RU