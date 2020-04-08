Социально значимые законопроекты одобрил комитет по здравоохранению Заксобрания Иркутской области

8 Апр 2020 2020-04-08T07:36:27+03:00

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Несколько инициатив одобрены членами комитета по здравоохранению областного парламента. Так, зампредседателя комитета Артем Лобков и депутат Виталий Перетолчин внесли поправки в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Поводом к этому послужило обращение администрации Усть-Илимского района.

- Жители жалуются, что меры соцподдержки предоставляются многодетным и малоимущим семьям только при условии, что родители трудоустроены либо признаны безработными, - рассказали в администрации. – На льготы не могут рассчитывать те семьи, в которых родители являются пенсионерами, то есть получают страховую пенсию по старости.

Проект закона позволит этот пробел в законодательстве убрать. Кроме того, парламентарии рассмотрят увеличение ежегодной выплаты детям Великой Отечественной войны с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Всего в Приангарье проживают 125,5 тыс. человек, которые имеет такой статус. Дополнительно из областной казны на реализацию этой инициативы потребуются 376,5 млн. рублей. Парламентарии планируют принять закон в ближайшее время, чтобы выплаты люди смогли получить к 9 мая.

Также пять законопроектов касаются борьбы с пандемией коронавируса. И один из важных - бесплатное питание в школах. Этот вопрос, кстати, парламентарии подняли еще в начале недели на первом заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Оно прошло под председательством спикера Александра Ведерникова. В режиме видеосвязи участвовали в оперштабе депутаты, представители власти, спикеры дум из различных территорий.

- Мы принимали законы в помощь семьям, - сказал депутат Антон Красноштанов, говоря о том, на какие моменты нужно сегодня обратить особое внимание. - Но сегодня школы не работают. Нужно найти возможность обеспечить детей продуктовыми наборами, потому то они сидят дома на дистанционном обучении, но их также нужно кормить.

Депутат Георгий Любенков также дополнил, что на его территории, в Братске, более пяти тысяч школьников получают двухразовое бесплатное питание и нельзя допустить, чтобы они испытывали сложности дома. Подобное сообщение поступило парламентариям из Куйтунского района.

Напомним, на двухразовое питание сегодня могут рассчитывать дети из малообеспеченных или многодетных семей. А также в этом учебном году - пострадавшие от летнего паводка. Еще одну важную поддержку благодаря депутатам Заксобрания региона получили с 1 сентября 2019 года дети с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 января и дети-инвалиды, причем даже те, кто старше 18 лет, но продолжает учиться в школах.

- Этот вопрос будем решать,- отреагировал спикер Александр Ведерников еще в понедельник. – Совместно с правительством. Готовы принять необходимые изменения в региональное законодательство на самой ближайшей сессии 15 апреля.

Кстати, глава региона уже дал распоряжение и сухпайки начнут раздавать 9 апреля, сейчас школы формируют наборы продуктов. Парламентарии это решение закрепят поправками в законопроект. Отдельной строкой вынесут инициативу по поводу обеспечения бесплатного питания учащихся федерального госучреждения - средней общеобразовательной школы N 178 в Аларском районе, где обучаются более трехсот человек. Из них 76 детей из многодетных семей пока лишены этой меры соцподдержки.

Наконец, парламентарии одобрили для принятия во втором чтении проект изменений в закон «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», в котором речь идет и о лекарствах для детей и взрослых, страдающих вторичной легочной гипертензией, ассоциированной с врожденными пороками сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU