8 Апр 2020 2020-04-08T07:41:09+03:00

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Полицейские в Братске продолжают разбираться в деле об ограблении в одном из ночных клубов города. 28 марта неизвестная девушка похитила телефон у одного из посетителей увеселительного заведения, после чего скрылась. Но вот спрятаться от камер видеонаблюдения ей не удалось - она попала в кадр одной из них.

"Возраст подозреваемой до 30 лет, худощавая, с темными прямыми волосами с длинной чуть ниже плеч, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Одета была в темный полушубок с капюшоном и расклешенными рукавами и светлую мастерку с капюшоном на молнии".

Если вы знаете похитительницу смартфона или видели ее в день совершения кражи, обязательно сообщите об этом в отдел полиции номер 1 в Братске. Также можете посмотреть фрагмент записи с камеры видеонаблюдения - возможно он поможет вам узнать нарушительницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/771650" frameborder="0"></iframe> Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU