Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске
Полицейские в Братске продолжают разбираться в деле об ограблении в одном из ночных клубов города. 28 марта неизвестная девушка похитила телефон у одного из посетителей увеселительного заведения, после чего скрылась. Но вот спрятаться от камер видеонаблюдения ей не удалось - она попала в кадр одной из них.
"Возраст подозреваемой до 30 лет, худощавая, с темными прямыми волосами с длинной чуть ниже плеч, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Одета была в темный полушубок с капюшоном и расклешенными рукавами и светлую мастерку с капюшоном на молнии".
Если вы знаете похитительницу смартфона или видели ее в день совершения кражи, обязательно сообщите об этом в отдел полиции номер 1 в Братске. Также можете посмотреть фрагмент записи с камеры видеонаблюдения - возможно он поможет вам узнать нарушительницу.
Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске.ГУ МВД по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU