2020-04-08T07:55:39+03:00
Общество

Депутаты Молодежного парламента помогают пенсионерам и ветеранам

Волонтеры доставляют им продукты и лекарства
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Депутаты Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области присоединились к федеральной акции помощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Акция проходит в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Зиме.

- Навещаем пенсионеров, доставляем продукты и лекарства на дом, – рассказал председатель Молодежного парламента Иван Комельков.

Также по инициативе Ивана Комелькова организован штаб по обзвону участников и инвалидов Великой Отечественной войны, чтобы информировать их о мерах профилактики и узнавать, в чем они нуждаются.

Юный спикер с командой навестили и ветеранов войны по благотворительной акции депутата Заксобрания Евгения Сарсенбаева, предусматривающей, что ежемесячно каждый ветеран получает сертификат на покупку продуктов.

Кроме того, депутаты принимают участие в акции по раздаче масок в Ангарске, по доставке врачам больниц Иркутска замороженных ягод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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