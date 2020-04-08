2020-04-08T08:21:46+03:00
Общество

Движение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреля

Причина - ремонтные работы на кабельной линии
Анна ПОПОВА
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Движение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреляДвижение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Важная информация для автомобилистов Иркутска! Уже сегодня, 8 апреля, движение по левой полосе в сторону рынка "Покровский" в районе дома номер 31 по улице Сурнова будет ограничено.

"На этом участке дороги специалисты "Южных электрических сетей" будут раскапывать кабель, чтобы устранить его повреждение, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. - Эти ремонтные работы никак не отразятся на электроснабжении потребителей, живущих и работающих в этом районе".

Уже завтра, 9 апреля, все работы завершатся, и тогда проезд по улице Сурнова вновь будет открыт для автомобилистов Иркутска. Ну а пока отнеситесь ко временным неудобствам с пониманием и обязательно планируйте свой маршрут заранее. Избегайте по возможности перекрытых участков дорог, чтобы не попасть в возможную пробку и не потерять драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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