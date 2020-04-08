Площадь отжигов сухой травы в Иркутской области увеличили в 3 раза

8 Апр 2020 2020-04-08T09:35:34+03:00

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За сутки 7 апреля на территории Иркутской области провели профилактические отжиги сухой травы на площади более 3 тысяч гектаров. Всего с начала весны такие работы провели на площади 14864,15 гектаров.

"Из-за высоких среднесуточных температур, которые не характерны для нашего региона в это время года, увеличивается риск возникновения природных пожаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Природные условия позволяют внести изменения в план профилактических отжигов, поэтому их площадь увеличат в 3 раза".

8 апреля специалисты МЧС проведут отжиги травы в 29 муниципальных образованиях на площади более 7500 гектаров. Все работы такого рода планируют завершить к началу действия особого пожароопасного режима на территории Иркутской области. В большинстве районов он стартует 10 апреля и продлится до 15 июня. А на севере региона он запланирован на период с 1 мая по 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU