Многофункциональные центры будут принимать посетителей по записи в Иркутской области

8 Апр 2020 2020-04-08T10:31:21+03:00

Попасть на прием можно, оставив заявку на сайте или позвонив по телефону

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Во всех многофункциональных центрах Иркутской области возобновили прием посетителей. Вот только попасть туда можно будет только по предварительной записи. Такое правило необходимо, чтобы не допустить большого скопления людей в офисах МФЦ "Мои документы" в период распространения коронавирусной инфекции.

"С 8 апреля все центры работают не только на выдачу, но и на прием документов от предприятий, учреждений и жителей региона, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Записаться на прием можно будет, чтобы получить государственные или муниципальные услуги, а также оформить документы для выездного обслуживания компаний".

Чтобы попасть в многофункциональный центр "Мои документы", нужно заполнить заявку на официальном сайте организации или набрать единый номер телефона . Кстати, звонок по Иркутской области - бесплатный.

ВАЖНО

Сайт для записи в МФЦ: www.mfc38.ru. Номер телефона: 8-800-1000-7.

ИСТОЧНИК KP.RU