Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T10:50:37+03:00

Материалы в отношении еще 10 жителей Иркутской области направлены в суд

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Полицейские области продолжают проверять соблюдают ли жители Иркутской области установленный режим самоизоляции по прилету из стран и городов, где неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции. Оказывается, не все ответственно подходят к вынужденному сидению дома. За время проверок сотрудники МВД выявили 90 таких случаев, материалы переданы в региональный Роспотребнадзор.

«Информация обрабатывается, уже составлено 28 протоколов», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. – «10 материалов направлено в суд для принятия дальнейшего правового решения».

Еще шесть сибиряков уже получили заключения суда. Им предстоит выплатить штрафы.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что размеры штрафов с 1 апреля 2020 года увеличились. Теперь нарушителям санитарного законодательства суд может назначить выплаты в размере от 15 до 500 000 рублей. В некоторых случаях такое поведение может повлечь за собой и уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU