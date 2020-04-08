2020-04-08T10:50:37+03:00
Общество

Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляции

Материалы в отношении еще 10 жителей Иркутской области направлены в суд
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляцииШесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляцииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские области продолжают проверять соблюдают ли жители Иркутской области установленный режим самоизоляции по прилету из стран и городов, где неблагоприятная ситуация по коронавирусной инфекции. Оказывается, не все ответственно подходят к вынужденному сидению дома. За время проверок сотрудники МВД выявили 90 таких случаев, материалы переданы в региональный Роспотребнадзор.

«Информация обрабатывается, уже составлено 28 протоколов», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. – «10 материалов направлено в суд для принятия дальнейшего правового решения».

Еще шесть сибиряков уже получили заключения суда. Им предстоит выплатить штрафы.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что размеры штрафов с 1 апреля 2020 года увеличились. Теперь нарушителям санитарного законодательства суд может назначить выплаты в размере от 15 до 500 000 рублей. В некоторых случаях такое поведение может повлечь за собой и уголовную ответственность.

Защищает ли маска от коронавируса на самом деле. И почему самая большая опасность пандемии COVID-19 не в самом вирусе. А в чем?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Братске разыскивают пенсионера, который заблудился в лесу
За самосуд над соседом осудили жителя Иркутской области
Иркутску будет присвоено звание Города трудовой доблести
Шесть иркутян оштрафованы за нарушение самоизоляции
«Полюс Вернинское» организовало тестирование работников на COVID-19
Многофункциональные центры будут принимать посетителей по записи в Иркутской области
Площадь отжигов сухой травы в Иркутской области увеличили в 3 раза
Движение по улице Сурнова в Иркутске ограничат до 9 апреля
Полицейские спасли шелеховскую пенсионерку, которую придавило кухонным гарнитуром
Депутаты Молодежного парламента помогают пенсионерам и ветеранам
Предложения рабочей группы при ТПП Восточной Сибири включены в антикризисный пакет регионального правительства
Полицейские ищут девушку, укравшую телефон в ночном клубе в Братске
Социально значимые законопроекты одобрил комитет по здравоохранению Заксобрания Иркутской области
17 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске
Музей «Тальцы» запустил виртуальные экскурсии
Более 12,5 тысяч человек работают в Иркутской области удаленно
Петарду взорвали в пасти трехмесячного щенка в Забайкалье
Пассажиропоток в иркутском аэропорту снизился на 61% из-за коронавируса
30 животных приютил зоопарк в Иркутске из закрывшейся передвижной выставки