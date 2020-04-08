Иркутску будет присвоено звание Города трудовой доблести

8 Апр 2020 2020-04-08T11:17:05+03:00

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В скором времени у Иркутска появится почетное звание "Город трудовой доблести. После изучения всех необходимых данных специалисты Российской академии наук подтвердили, что наш город действительно этого достоин.

"Подготовкой пакета документов для исследования занимались в администрации города,, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - 15 апреля все необходимые документы отправят в Москву".

В столице город должны будут включить в Указ Президента Российской федерации, после чего Иркутск официально попадет в список Городов трудовой доблести. Напомним, к началу великой Отечественной войны в Иркутске работали 20 крупных промышленных предприятий и 28 эвакогоспиталей. Многие предприятия были отмечены правительственными наградами в то время. Это дает нашему городу все основания на получение такого высокого звания.

ИСТОЧНИК KP.RU