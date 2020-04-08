8 Апр 2020 2020-04-08T11:29:43+03:00

В Братске разыскивают пенсионера, который заблудился в лесу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он ушел со своего дачного участка,и больше его никто не видел

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Полицейские в Братске разыскивают пенсионера, который пропал без вести. В субботу 4 апреля 59-летний Михаил Юрьевич Пирогов вышел со своего дачного участка в товариществе "Заозерное" и направился домой через лес. Затем он предположительно заблудился, и больше его никто не видел. С собой у него был мобильный телефон, но он недоступен.

"Приметы пропавшего пенсионера: на вид 60 лет, рост 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Одет был в шапку цвета хаки, зимнюю куртку с капюшоном, черные брюки и берцы".

Если вы что-то знаете о местонахождении Михаила Юрьевича Пирогова, обязательно сообщите об этом в отдел полиции номер 3 в Братске. В данной ситуации будет важна любая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU