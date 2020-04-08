2020-04-08T13:01:28+03:00
Происшествия

17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала года

Причем женщин в списке нарушителей в 2 раза больше, чем мужчин
Анна ПОПОВА
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17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала года17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С начала 2020 года в Шелеховском районе полицейские завели 17 уголовных дел в отношении водителей, которые во второй или даже в третий раз попались пьяными за рулем. Причем по статистике женщин в этом списке заядлых нарушителей в два раза больше, чем мужчин.

"Одним из самых необычных случаев стал эпизод с молодой мамой, которая выпила алкоголь, а потом выехала из дома на машине вместе с полуторагодовалым ребенком, чтобы таким образом его укачать, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Еще один запоминающийся случай произошел шелеховчанином, который занимает высокий пост в одной из городских организаций. За то, что он повторно попался на вождении в нетрезвом виде, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Дорожные инспекторы напоминают: ни в коем случае нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, и не важно, сколько бокалов вы выпили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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17 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде завели в Шелеховском районе с начала года
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